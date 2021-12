Ginasta representará a Bahia em Londrina

A ginasta da rede municipal de ensino, Rebeca Estefane Conceição, 14 anos, foi uma das quatro selecionadas para disputar os Jogos Escolares da Juventude, na etapa 12-14 anos, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A seletiva ocorreu no Ginásio Esportivo do Colégio Salesiano Dom Bosco, em Salvador.

Rebeca estuda na Escola Municipal Amélia Rodrigues, no Tororó, e disputou a seletiva pela primeira vez. Ela ficou em 4º lugar no aparelho bola e medalha de bronze na fita, garantindo o 3º lugar no Individual Geral e vaga para o campeonato em setembro, na cidade de Londrina-PR.

"Apesar de ter que viajar sem minhas colegas de treino, fico feliz em poder representar o estado e vou me esforçar para dar o meu melhor", comemorou a jovem atleta.

