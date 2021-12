Ginasta brasileira de 31 anos é encontrada morta no interior do Paraná

A ginasta Ana Paula Scheffer, de 31 anos, que já defendeu a seleção brasileira de ginástica rítmica e ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, foi encontrada morta, nesta sexta-feira, 16, em sua casa na cidade de Toledo, no interior do Paraná.

A mãe da atleta foi quem a encontrou no quarto sem vida. Além do bronze no aparelho arco no Pan do Rio, Ana Paula participou do Pan da modalidade em 2005, dos Jogos Sul-Americanos de 2006, em Buenos Aires, e de 2010, em Medellin, além do Mundial de Ginástica Rítmica de 2009, no Japão.

Em nota, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) informou que o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo para apuração da causa da morte. A suspeita é de infarto.

