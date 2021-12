Confira vídeo do ginasta Arthur Zanetti se apresentando no topo do Pão de Açúcar. A estrutura foi montada sobre palanque no cartão-postal da sede dos Jogos-2016. "Gostei muito da sensação. O medo passou e deu lugar a uma adrenalina boa, de estar fazendo argolas em um visual maravilhoso daqueles, algo único. É lindo demais", contou o campeão mundial e olímpico.

Da redação Ginasta Arthur Zanetti se apresenta no topo do Pão de Açucar

adblock ativo