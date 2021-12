Ginásio 'padrão Fifa' é inaugurado em Cajazeiras

Um mês depois da data prevista, o Ginásio de Cajazeiras foi inaugurado nesta terça-feira, 25. Uma partida de basquete marcou a cerimônia, que contou com a presença do governador atual Jaques Wagner e do eleito Rui Costa.

O espaço, que comporta 2.500 pessoas, deve atender a torneios oficiais de federações esportivas e também a eventos promovidos pela comunidade local. Segundo o diretor de fomento ao esporte da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Álvaro Gonçalves Oliveira Filho, o funcionamento do ginásio vai ser semelhante ao do Centro Pan-Americano de Judô, inaugurado no bairro de Ipitanga, em julho.

"Vamos montar um calendário anual que atenda às federações e também a outras ligas que queiram utilizar o espaço. Como as federações têm torneios oficiais, a gente consegue estabelecer um cronograma para que todo mundo consiga treinar e competir", disse.

Ele contou que a Sudesb terá um coordenador para filtrar as demandas e agendar eventos de associações, como escolinhas de futebol, por exemplo, e até mesmo eventos culturais. O indicado ao cargo será anunciado no evento de hoje.

"A moda, agora, é criar espaço multiuso. O ginásio é eminentemente esportivo, mas acho que não tem o menor problema em ceder para outros eventos, como acontece com os estádios, desde que não cause danos para o complexo", afirmou Oliveira Filho.

O calendário esportivo, no entanto, ainda não está montado. Apesar de estar aberto ao público a partir da inauguração, o ginásio só deverá abrigar as primeiras partidas no ano que vem, quando os torneios e as demandas das federações já estiverem definidas.

Estrutura



O empreendimento, que foi realizado pelo governo do estado através da Secretaria de Emprego, Renda e Esporte (Setre), custou R$ 13 milhões. As obras começaram em 2010 e a inauguração, marcada inicialmente para 25 de outubro, teve que ser adiada por causa da agenda do governador Jaques Wagner.

De acordo com o governo do estado, o equipamento ocupa uma área total de 10 mil metros quadrados, sendo 4.700 metros de área construída. Com metragens oficiais, o ginásio poderá sediar jogos de seleções de basquete, futsal e handebol. Apesar de a quadra atender aos requisitos da Confederação Brasileira de Vôlei, a entidade exige público mínimo de seis mil pessoas.

Além dos 'palcos' esportivos, o espaço possui três vestiários, alojamento com 28 leitos para atletas, seis cabines de rádio e duas de televisão, duas cantinas, dois placares eletrônicos, internet com wifi, piso tátil, banheiros para pessoas portadoras de deficiência, além de paisagismo, área para estacionamento, pontos anti-incêndio e um parque infantil.

Comunidade



Para Oliveira Filho, o espaço infanto-juvenil será um atrativo para crianças e adolescentes que participam do projeto social da Sudesb, e serve como um estímulo ao esporte.

"Hoje temos três mil pessoas do nosso projeto social que estão usando instalações de outras entidades. O que queremos é trazer esse projeto para o ginásio e até mesmo agregar outros. Durante o dia o espaço pode ser utilizado por jovens no contraturno escolar, então o ginásio será usado plenamente", disse o dirigente.

"Cajazeiras é um bairro populoso e acolhedor, que está respondendo positivamente a todos os nossos projetos", finalizou Oliveira Filho.

O complexo fica na Estrada do Coqueiro Grande, em Cajazeiras X.

adblock ativo