Ginásio do Ibirapuera será palco do Jogo das Estrelas do NBB

O Jogo das Estrelas do NBB, o campeonato brasileiro de basquete, será disputado pela primeira vez na cidade de São Paulo. O local escolhido foi o ginásio do Ibirapuera. A informação foi confirmada pelo presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), Fernando Rossi, que assumiu o cargo no começo deste ano.

"O principal fator foi o mercadológico, uma vez que o Rio de Janeiro recebeu muitos eventos esportivos recentemente e estamos focando na ativação da cidade e do basquete em São Paulo", explicou Rossi.

Organizadora do NBB, a LNB ainda negocia os últimos detalhes antes de anunciar oficialmente o evento, que está agendado para março. Rossi, no entanto, prevê diversas ações para dar aos amantes do basquete uma experiência inesquecível, novamente com a ajuda da NBA. "Estamos planejando algumas ações para o Jogo das Estrelas. Queremos que este final de semana festivo, o público tenha uma ótima experiência", afirmou.

A última edição do Jogo das Estrelas aconteceu em Mogi das Cruzes, no interior paulista, no Ginásio Municipal Hugo Ramos. Entre os atrativos para o público estava o armador Ron Harper, pentacampeão da NBA por Chicago Bulls (três títulos) e Los Angeles Lakers (dois títulos). O americano atuou pelo NBB Mundo. O evento também contou com diversos desafios, como os torneios de três pontos e enterradas.

Criado em 2009, o Jogo das Estrelas, um evento que acontece todos os anos no NBB, teve como principal palco o Ginásio Pedrocão, em Franca, que recebeu três edições, em 2011, 2012 e 2015. Rio de Janeiro (2009), Uberlândia (2010), Brasília (2013) e Fortaleza (2014) também foram sede do evento. Agora será a vez de São Paulo.

