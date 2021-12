Giggs renova e jogará pelo Manchester United aos 40 anos

O galês Ryan Giggs assinou uma extensão de um ano do seu contrato com o Manchester United nesta sexta-feira. Assim, o jogador vai disputar a sua 24ª temporada pelo clube do Old Trafford, além de ter assegurado que jogará profissionalmente pelo time aos 40 anos. "Eu estou me sentindo bem, gostando do meu futebol mais do que nunca e, mais importante, eu sinto que estou dando uma contribuição para a equipe", disse.

Com 39 anos, Giggs vai disputar a 1000ª partida da sua carreira neste sábado, se jogar pelo Manchester United, o único clube da sua extraordinária carreira, contra o Norwich, em duelo válido pelo Campeonato Inglês, no Old Trafford. E o galês continua sendo um jogador importante para a equipe de Alex Ferguson.

"O que eu posso dizer sobre Ryan que já não tenha sido dito?", disse Ferguson. "Ele é um jogador maravilhoso e um ser humano excepcional", completou. "Ryan é um exemplo para todos nós, a maneira como ele está e continua cuidando de si mesmo ... Ryan parece atingir um novo marco a cada semana e agora ele tem 23 anos ininterruptos de gols no campeonato, ele é verdadeiramente incrível no jogo moderno", acrescentou.

Giggs marcou 168 gols em sua carreira no Manchester United, incluindo cinco nesta temporada. O veterano é o jogador com mais conquistas na história do futebol britânico e está próximo de vencer pela 13ª vez o Campeonato Inglês, já que o Manchester United tem uma vantagem de 12 pontos na liderança faltando 11 rodadas. Ele também ganhou quatro Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, duas Ligas dos Campeões da Europa, uma Supercopa Europeia e dois Mundiais de Clubes.

"É emocionante fazer parte deste time, com grande espírito de equipe, e estamos novamente lutando por títulos, com a cabeça no fim da temporada", disse Giggs, que jogou 931 partidas pelo Manchester United, 64 vezes por País de Gales e quatro pela seleção da Grã-Bretanha, formada para a disputa dos Jogos Olímpicos de Londres no ano passado.

