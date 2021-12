Giba comenta fratura em pênis como "algo natural"

O ex-jogador de vôlei Giba disse em entrevista ao programa "Morning Show", da rádio Jovem Pan nesta quarta-feira, 28, que ficou fora da Liga Mundial de Vôlei, em 2000, por causa de uma fratura no pênis. "Eu não sabia, depois vim descobrir que é algo natural, no ato sexual, quebrar o pênis", comentou.

A história contada pelo ex-atleta pode ser vista na biografia dele, intitulada "Giba neles!", que será lançada na quinta-feira, 29. Giba atualmente é empresário e comentarista.

Durante a entrevista, o ex-jogador também falou sobre o episódio em que foi flagrado no antidoping por ter fumado maconha, em 2002. Ele contou que é contra a descriminalização das drogas e relatou que na época do exame passava por momento delicado na vida pessoal após o término de um relacionamento e desentendimentos com a família.

Além disso, Giba disse que se sentiu pressionado pela sociedade. "Atletas assim como atores e cantores são formadores de opinião. Foi um fato que realmente aconteceu, todo mundo está sujeito a errar. Eu tinha acabado de me separar, estava em casa, em confronto com a minha família, enfim, problemas que todo mundo tem. E as pessoas acham que a gente tem que ficar sempre bem e sorrindo. Mas, se naquele momento entrei no buraco, eu mesmo consegui sair do buraco", afirmou.

