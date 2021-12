Gerações de famílias se reúnem para disputar Rallye do Batom

A terceira geração das famílias Bambirra e Damasceno integra parte do grupo de estreantes no 22º Rallye do Batom, que terá largada sábado, 18, a partir das 9h, do Jardim dos Namorados, na Pituba.

A chegada está prevista para às 14h, no Catussaba Hotel, em Stella Maris. Segundo os organizadores, são esperados 600 participantes, que na inscrição doaram 40 kg de alimentos por carro. O rali é disputado na modalidade regularidade.

Neste caso, velocidade não é o mais importante, e sim chegar aos postos de cronometragem o mais perto possível do horário marcado pela planilha. A trilha, só divulgada na largada, percorre trechos de Lauro de Freitas, Simões Filho e Camaçari antes de voltar a Salvador.

A obrigatoriedade da presença feminina em cada carro é um dos diferenciais do evento. Os participantes estão distribuídos pelas categorias graduado 4x4, turismo 4x4 e light 4x2. Além da expedition 4x4 e convidados. As categorias batom 4x4 e 4x2 têm apenas duplas femininas.

Inscritos na ligth 4x2, os Damasceno vão na lotação máxima permitida: quatro pessoas no Chevrolet Classic ano 2000, comandado pela avó-matriarca Tereza, de 71 anos.

Ela será a navegadora estreante no carro pilotado pela filha Vera e que terá ainda os netos gêmeos Vinícius e Henrique. Os rapazes, de 18 anos, serão os 'Zequinhas' da equipe.

Zequinha é o carona do banco de trás, muito requisitado a descer na hora de abrir e fechar porteiras. "A gente ouvia falar do rali pelos parentes e na tevê. Aí, viemos sentir essa sensação na prática", disse Vinícius.

Assim como a avó, os gêmeos são estreantes. Vieram a convite da tia Vera Damasceno, que é fã do rali. "Já competi grávida de Vilma, que tem a idade do rali [22 anos]", contou Vera.

Família Bambirra

Já os Bambirra preferiram distribuir os parentes e agregados em três carros da categoria expedition 4x4. Patriarca da família, José Geraldo Bambirra, de 72 anos, será o piloto e a filha Letícia, a navegadora.

No outro carro vão o filho dele, Flávio, dirigindo, e a nora, Silvia, de navegadora. A última parte da família terá o neto Guilherme, piloto, e a namorada Any, navegadora.

Aproveitando que todos os Bambirra são estreantes no Rallye do Batom, Vera Damasceno e a filha Vilma (que este ano estará viajando) passaram truques para uma boa prova.

Primeiro, deve haver combinação piloto-navegador e estudo conjunto da planilha e estratégia. Durante a trilha, ficar de olho na quilometragem e se ela bate com o horário da planilha é fundamental.

Outro cuidado é com as 'pegadinhas' colocadas de surpresa pela direção de prova no caminho. "Às vezes colocam o trajeto em algum ponto para você dar voltas no mesmo lugar", exemplificou Vilma.

"O segredo é analisar com calma a planilha toda e identificar algum trecho que não tenha lógica. Ali, pode ver, é uma pegadinha", ensinou Vera.

