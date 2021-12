Gaúcha criada no Havaí vence Surf Eco Festival em Itacaré

Um autêntico clássico entre atletas havaianas decidiu a categoria feminina do Mahalo Surf Eco Festival, a etapa baiana do World Qualifying Series (WQS), disputada na Praia da Tiririca, em Itacaré, no Sul baiano. Quem levou a melhor foi Tatiana Weston-Webb, que bateu Alessa Quizon na manhã deste sábado, 1º, e ficou com o título.



Em uma bateria cheia de viradas, Tatiana conseguiu uma onda brilhante, e pontuou com ela 7,75. Somada a outra boa onda, de 6,95, a campeã terminou com 14,70 de nota. Já a rival terminou com 13,60 (6,85 + 6,75).



Com o resultado, Tatiana, que é filha de mãe brasileira e nasceu em Porto Alegre antes de se mudar para o Havaí, garantiu vaga no World Championship Tour (WCT) do ano que vem. "Estou muito feliz. Primeiro porque essa é a minha primeira vitória importante em uma etapa nível 4 estrelas, e por ter garantido minha classificação para o WCT 2015 com este resultado", disse ela.



Em âmbito mundial, ela e Quizon protagonizam uma verdadeira batalha pelas primeiras posições do ranking para subir à elite no ano que vem. "Eu e a Alessa somos muito amigas, estávamos batalhando pela sexta vaga do WQS para o WCT, mas queríamos apenas surfar e nos divertir", disse. "Acho que dei mais sorte de achar ondas melhores do que as dela e estou muito feliz pela vitória. Agora já começo a pensar no WCT do ano que vem e espero que seja um ano incrível para mim", desejou.

adblock ativo