Gatlin é ouro nos 100m na Diamond League em Xangai

O norte-americano Justin Gatlin venceu neste domingo, 18, a prova dos 100 metros na etapa de Xangai da Diamond League, a segunda desta temporada. O velocista, campeão olímpico em 2004, teve um bom começo, se afastou dos demais concorrentes depois dos 60 metros e terminou a disputa com o tempo de 9s92, o melhor dos 100 metros no mundo neste ano.

O jamaicano Nesta Carter ficou na segunda colocação, sendo 0s2 mais lento, com 10s12, enquanto o norte-americano Michael Rodgers foi o terceiro, com 10s18. "Eu tenho muito mais no tanque", disse Gatlin. "Eu cruzei em 9s92 sem vento. Senti que fiz isso com facilidade".

Gatlin foi o único velocista a bater o astro jamaicano Usain Bolt no ano passado, em junho, na prova dos 100 metros em Roma. Mas o norte-americano não conseguiu repetir essa façanha quando importava, perdendo para Bolt no Mundial em Moscou, dois meses mais tarde.

Bolt não competiu em Xangai este ano, mas Gatlin acredita que mandou ao campeão olímpico e mundial uma mensagem com o seu impressionante tempo neste domingo. "Eu acho que muitos aproveitam o ano sem Jogos Olímpicos e Mundial para usá-lo como um ano de descanso, apenas mostrando o seu rosto, mas eu acho que este ano é o ano em que você realmente mostra o seu talento", disse.

Também neste domingo, Mahau Suguimatti ficou apenas na sétima colocação na disputa dos 400 metros com barreiras ao marcar 50s18. Único brasileiro a competir em Xangai, ele viu o norte-americano Michael Tinsley vencer a prova em 48s77, seguido pelo senegalês Mamadou Kasse Hanne, com 48s86, e pelo compatriota Bershawn Jackson, com 48s92.

Com Liu Xiang assistindo das arquibancadas, o chinês Wenjun Xie surpreendeu e fez a festa da torcida local ao vencer a prova dos 110 metros com barreiras ao marcar 13s23. Ele foi apenas 0s03 mais rápido do que o segundo colocado, o francês Pascal Martinot-Lagarde, com 13s26. O norte-americano David Oliver foi o terceiro com 13s28.

A nigeriana Blessing Okagbare conseguiu uma dupla vitória em Xangai, ao ganhar a disputa do salto em distância, com 6,86 metros, e dos 200 metros, com 22s36. A jamaicana Veronica Campbell-Brown, que perdeu boa parte da última temporada por causa de uma suspensão por doping, posteriormente cancelada, ficou apenas em quinto lugar nos 200 metros.

A Jamaica, aliás, teve apenas uma vitória na China, com Novlene Williams-Mills, que ganhou a disputa dos 400 metros em 50s31, sendo 0s6 mais rápida do que Amantle Montsho, de Botsuana. A norte-americana Allyson Felix foi a quinta colocada na sua primeira prova após se lesionar no Mundial de 2013.

O francês Renaud Lavillenie continuou em seu domínio no salto com vara, vencendo facilmente com um salto de 5,92 metros. Já a sueca Abeba Aregawi ganhou a disputa dos 1.500 metros em 3min58s72.

A próxima etapa da Diamond League será realizada nos Estados Unidos, em Eugene, nos dias 30 e 31 de maio.

