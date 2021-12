Gata baiana do jiu-jitsu 'destroi' adversárias

A fórmula para o sucesso no jiu-jitsu praticado por Paloma Mattos, 24 anos, está no treino pesado com homens. Na hora das competições, diante das adversárias, a lutadora atropela.

Atleta que compete pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), ela é tetracampeã baiana, duas vezes vice em Brasileiros e terceira colocada em um torneio mundial.

"Luto com homens. Isso facilita nos torneios. Muitas mulheres não suportam os treinos no jiu-jitsu contra homens porque são muito duros. Os caras pegam pesado. Já quebrei o dedo e já cheguei toda roxa em casa", conta Paloma.

Formada em Turismo e estudante de Estética, a lutadora é apaixonada mesmo pelo jiu-jitsu, modalidade na qual defende as cores do Leão. "Torço para que o Vitória fique na Série A, mas time do Nordeste sofre muito", lamenta.

A moradora de Stella Maris nutre o desejo de viver apenas do jiu-jitsu, o que não acontece atualmente porque não dá para ganhar dinheiro com o esporte. Além disso, tem um sonho: ser campeã do mundo nos Estados Unidos. "Tentei o visto uma vez para competir lá e foi negado. Agora é questão de honra ir lá e ganhar".

Antes disso, pretende disputar um torneio europeu em Portugal, em janeiro de 2015. Além da ajuda do Vitória, ela corre atrás. "Estou arrecadando dinheiro. Busco patrocínio, faço vaquinha na academia, faço desfile para ajudar. Com o dinheiro, pago hospedagem, alimentação", explica Paloma, que aproveita para ganhar um dinheiro como modelo fotográfico, trabalho que exerce desde os 15 anos.

O amor pelo esporte surgiu depois. "Foi para manter o corpo, definir, aos 18, 19 anos. Queria aprender uma arte marcial para saber me defender", diz a faixa azul, peso galo (até 48,5 kg).

Paloma se prepara para competir em treino puxado diante do namorado Átila

Tatame do amor

O jiu-jitsu não só abriu as portas para Paloma ser uma grande vencedora no esporte, como também tocou o coração da lutadora, que está apaixonada. "Meu namorado é meu treinador. O namoro começou pelo esporte. Ele é atleta de MMA e me influenciou a começar a competir quando viu que eu treinava bem, que levava jeito para o jiu-jitsu", contou a atleta, que tem um relacionamento sério com Átila Matos, 25, há quatro anos.

Paloma aproveitou a presença da reportagem para deixar uma declaração para o namorado. "Me apaixonei pelo jiu-jitsu porque conheci o Átila. Ele é meu parceirão, meu professor, meu amigo, minha mala sem alça. Te amo e obrigado por me motivar sempre", disse Paloma.

A influência de Átila Matos também faz a esteticista pensar em outros esportes, muito úteis para que a lutadora alcance o topo do mundo no jiu-jitsu. "Faço luta olímpica e estou começando a levar a sério também. Faço para complementar o jiu-jitsu", explicou Paloma.

Esportes com muita adrenalina

Paloma não é apenas atleta de jiu-jitsu. Na adolescência, chegou a disputar torneios de surfe. "Hoje só surfo por prazer", conta a gata, que também já andou de skate e trabalha como esteticista.

Para fazer a rotina funcionar, ela treina seis vezes por semana. De segunda a sexta, os treinamentos ocorrem em dois períodos: manhã e noite. Aos sábados, o treino acontece no período matutino. As tardes úteis são usadas para o trabalho como esteticista e para aprimorar a parte física na academia.

Para relaxar, ela vai para o mar. "Surfo nos fins de semana. Sábado à tarde ou domingo, que é dia livre".

Apaixonada por tatuagens

Paloma Mattos também é apaixonada por tatuagens. "Sempre gostei de arte, desenho, pintura, caricatura. Um amigo virou tatuador, aí a primeira tatuagem que fiz foi com ele, aos 18 anos. Acho que ele só não fez duas das nove que tenho", conta a atleta.

Filha de Marcelo Mattos, 58, e Eurides Menezes, 58, e irmã de Marcelo Menezes Mattos, 33, Paloma adora viajar, ouvir músicas de reggae e de rap, e assistir a filmes de ação e comédia.

