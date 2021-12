Garotos da base do Ypiranga sonham com carreira profissional

"Se tudo der certo, vou sentir saudade, mas tô indo em busca de um sonho que o Ypiranga tem me ajudado a realizar". Essas palavras são de André Vinicius Oliveira, de 17 anos, goleiro do sub-20 do Esporte Clube Ypiranga, que nesta segunda-feira, 1º, embarcou ao Rio de Janeiro, onde passará por seleção na base do Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense.

Morador do bairro do Uruguai, em Salvador, André, que integrava o elenco do "Mais Querido", há três meses destacou a importância desse novo momento para a sua vida. "Na verdade, depois que comecei a treinar no Ypiranga tudo mudou. Conheci gente nova, me tornei mais responsável e focado. Esse é um momento de muita felicidade, porque é uma chance de poder ajudar minha família".

A ida ao time carioca se deu por intermédio de um voluntário do aurinegro, que, há alguns dias, vinha assistindo aos treinos do clube e notou potencial no jovem atleta. A previsão é que André fique alojado na sede do Flu durante uma semana, período que será avaliado.

O projeto

Além dele, aproximadamente outras 80 crianças e jovens, de 10 a 19 anos, cultivam do mesmo sonho e participam dos projetos do clube, que abrangem desde a escolinha Canarinho até o sub-20. Entre eles, estão atletas de Salvador, região metropolitana (RMS), Santo Antônio, Guanambi, Sobradinho e Mato Grosso, Destes, sete ficam alojados na unidade do clube, localizada em Vila Canaria, na capital baiana.

Esses projetos são acompanhados por Marcelo de Jesus Soares, coordenador técnico do Ypiranga, há nove meses. Segundo ele, o trabalho com os garotos envolvem não só o aspecto esportivo, mas também o lado social, o que requer mais cuidado, supervisão e monitoramento.

"É um desafio de muita responsabilidade, porque a ideia não é apenas formá-los como atletas de futebol, mas principalmente, ajudá-los a se tornarem cidadãos. É saber lidar com diversas situações, inclusive, com a estabilidade financeira. Buscamos colocar na mente desses garotos que, pra alcançarem o objetivo de se tornarem jogador de futebol, precisam dos estudos para chegarem ao que desejam”.

André Vinicius na sede do Fluminense (Foto: Divulgação)

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, Felipe Ferreira Brandão, 14, passa pelo trajeto de uma hora e 15 minutos para comparecer aos treinos. O jovem, que sonha em se tornar um futuro lateral-direito, mora em Itinga, Lauro de Freitas, e, nem mesmo a rotina corrida te impede de estar presente nas atividades.

"Chego da escola meio dia e 15. Tomo banho, almoço, pego o ônibus e venho treinar. Na volta, também é a mesma coisa, às vezes até mais demorado. O treino acaba às 17h, chego em casa 19h30. É cansativo, mas venho fazer algo que eu gosto. Já fiz teste no Bahia e no Vitória, mas não deu certo. Por isso, aproveito essa oportunidade no Ypiranga", relatou.

Felipe durante treino no clube (Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE)

O "Mais Querido"

Fundado em 7 de setembro de 1906, o Ypiranga, conhecido também como o "Mais Querido", é o terceiro clube com mais títulos do Campeonato Baiano, ficando atrás apenas do Bahia e do Vitória, com 10 títulos. A última conquista do aurinegro na competição ocorreu em 1951.

"Resolvemos fazer esse trabalho com a divisão de base para que em 2020 ou 2021 tenhamos um trabalho mais sólido e preparado para disputar o Campeonato Baiano. Estamos sem pressa de voltar a disputar, porque o mais importante é retornar com um Ypiranga diferente. Esses garotos são a nossa esperança e as nossas promessas", contou o presidente Valdemar Filho.

Pais e responsáveis que tenham interesse em ingressar os filhos em um dos projetos - escolinha, sub-15, 17 e 20 -, podem comparecer na sede do Ypiranga, no bairro de Vila Canaria, para verificar as documentações necessárias.

Garotos da base do Ypiranga sonham com carreira profissional | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo