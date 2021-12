Garoto vence Maratour e sonha em ser como Allan do Carmo

Depois de vencer a primeira etapa do Circuito Maratour Paraísos da Bahia 2015 neste domingo, 19, o jovem Samuel Huhtala, de 15 anos, já pensa longe. "Se a vida planejar desse jeito, eu quero poder aproveitar meu talento e me tornar um grande atleta (como Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha)", disse o menino que terminou a prova 26'17".

O adolescente, que completa 16 em maio, disse que "a prova foi muito tranquila, muito legal, só alguns barcos atrapalharam, mas é normal. Eu treino toda semana, duas horas por dia, até sábado. Os 2500 m foram tranquilos, eu normalmente treino 5000 m".

O que chamou a atenção de Samuel foi o cenário da competição na ilha paradisíaca de Morro de São Paulo. Durante o campeonato de natação em águas abertas, que contou com mais de 150 atletas da Bahia e de outros estados, os competidores percorrem 2,5 km entre a praia de Gamboa e Morro.

O segundo a cruzar a linha de chegada da competição, que conta com o apoio do Grupo A TARDE, foi Leonardo Igreja, que chegou com 27'45". Em seguida, foi a vez de Higor Agostine dos Santos com 28'29".

Feminino

Entre as mulheres, a vencedora foi a pernambucana Andréa Carrazzoni Godoi, com o tempo de 32'49". Ela diz que agora quer participar na Travessia Mar Grande-Salvador.

"Não sou daqui, sou de Recife, e no clube que eu nado eles incentivam muito a gente a competir. Minha meta é nadar a Mar Grande-Salvador. Essa serviu como 'aquecimento' para isso", afirmou.

Andréa contou que também treina em outras modalidades. "Eu faço triatlo, comecei correndo, depois comecei a nadar e, por último, a pedalar. A natação é a que eu gosto mais das três modalidades, porque me dá relaxamento e melhora postura, respiração", pontuou.



A etapa de Morro de São Paulo é uma realização da Ambiance Esporte Produções e Eventos e da Prefeitura Municipal de Cairu. A Qclor, UCI Orient e a Hammerhead são os patrocinadores oficiais do evento, que conta com o apoio do Jornal A TARDE.

