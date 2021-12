Garoto baiano rouba a cena em torneio de Golfe em Trancoso

No primeiro dia de disputas do 2º L´Occitane Golf Open, evento que reúne alguns dos maiores jogadores do Brasil no Terravista Golf Course, em Trancoso, não foram apenas os craques que chamaram a atenção. Com apenas 1,40 m, mas com talento de sobra para seus 10 anos, o 'luso-baiano' Tomas Afonso Ribeiro roubou a cena atuando ao lado de Rafael Gonzalez (PR) no torneio de duplas formadas por um profissional e um amador - jogado em paralelo à competição principal.

Tomás deu suas primeiras tacadas aos três anos. No quintal da casa em que morava em Portugal, havia um campo de golfe. "Toda hora aparecia uma bola no jardim... Aí quando minha mãe me perguntou que esporte eu gostaria de praticar, eu disse: 'Golfe'!".

"Fomos a diversos clubes e ninguém aceitava um menino de três anos", diz o pai de Tomas, Miguel Ribeiro. Passado um tempo, o garoto passou a brincar naquele mesmo campo próximo à casa dele. "Mas era só brincadeira e só de vez em quando!", enfatiza Tomas.

O golfe passou a ser coisa séria para o pequeno prodígio apenas no ano passado. Tomas e sua família já moravam no Brasil, em Trancoso, bem próximo ao campo de golfe. Mudaram para realizar um sonho antigo da mãe, Sara Afonso, uma arquiteta apaixonada pela região. "Um jornalista que acompanhava o torneio da L´Occitane do ano passado me viu batendo bola e disse que eu levava muito jeito. Isso me animou. Passei a treinar e a ter aulas".

Tomas, que foi bicampeão baiano de caratê antes de adotar o tênis, fala com maturidade e confiança. "Não gosto de errar. Gosto de estar sempre evoluindo. Mas apesar de ficar irritado quando erro, isso não me desanima", explica o garoto, que tem ótimas notas na escola e garante que treina muito "porque é a coisa que mais gosta de fazer" e que não se sente pressionado pelo pai. "Quero que ele se divirta, mas que associe isso a ter uma responsabilidade. E isso ele assimilou muito bem. O Tomas é um garoto feliz", diz seu Miguel.

Curioso é que Tomas não tem amigos de sua idade no esporte. "Meus amigos são os Caddies (profissionais que acompanham os golfistas). Converso muito com o Uberdan e o Cirlândio (jovens locais que trabalham no Terravista Golf Course)". São os Caddies que vão à casa de Tomas, todas as manhãs, buscá-lo para os treinos, que vão de 8h30 às 11h.

A partir do mês que vem, Tomas começa a treinar em Campinas a cada 45 dias, com um professor especialista em golfe para crianças. Ele é o atual 2º colocado no ranking brasileiro juvenil 'E' (até 11 anos). "Vou ser profissional. É o que quero. Me divirto jogando e sou bom para minha idade. Gosto de viajar também. Sei que ainda sou novo, mas é assim que vejo meu futuro", finaliza Tomas, única criança entre os amadores do torneio.

