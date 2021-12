Galvão Bueno reclama de suposta retaliação da CBF a programa

O narrador Galvão Bueno mandou um "recado" nesta segunda-feira, 9, durante a exibição do programa "Bem, Amigos", do SporTV. Em um editorial, o apresentador falou sobre uma suposta retaliação por parte da CBF ao vetar em seu programa a presença de Careca, auxiliar para jogos das Eliminatórias contra Argentina e Peru. O motivo seria uma informação sobre a possível queda do técnico Dunga noticiada pelo canal.

"Já estava tudo acertado que receberíamos o Careca, que é o assistente pontual. Recebemos agora uma comunicação do Gilmar dizendo que não será possível, porque tá todo mundo sob muita pressão por ter surgido um comentário na transmissão de um jogo do Campeonato Francês de um profissional que eu respeito muitíssimo, Raul Quadros, que dizia que uma fonte disse a ele que teremos uma substituição no técnico da seleção brasileira", disse Galvão.

Após mandar uma mensagem para Careca, afirmando que as portas da emissora estarão "sempre abertas" para ele, Galvão falou sobre a pressão para revelar a fonte que passou a informação sobre a mudança de técnico na selação.

"Acho uma coisa tão pequena, tão profundamente lamentável, de uma pequenez e não dá pra entender. Só um recado: jornalista jamais revela a sua fonte. E não há nada mais feio do que um profissional do futebol pressionar a direção de uma casa para que o jornalista revela a sua fonte. É sagrado no exercício do jornalismo, é previsto em lei, o jornalista não revela a sua fonte'', finalizou.

