Galícia volta a perder em casa e entra na zona da degola

De volta à elite do futebol baiano após longos 14 anos de ausência, o Galícia vem decepcionando o seu fanático e persistente torcedor. Na quarta, 15, sofreu sua segunda derrota em três partidas pela primeira fase do Estadual e demitiu o treinador Vaguinho Dias.

Atuando em casa, no estádio de Pituaçu, o Demolidor de Campeões levou 2 a 1 do Serrano e entrou na zona do rebaixamento. Com apenas um ponto marcado, o time é o oitavo na tabela. Está entre os dois que disputariam a Segundona em 2015 porque o Botafogo marcou seu primeiro ponto e tem um gol marcado a mais.

Já o Índio Mongoió, com seu primeiro triunfo na disputa, chegou aos quatro pontos e subiu para o quinto posto.

Apesar do ímpeto inicial, o Galícia - empurrado por apenas 292 pagantes, que geraram renda de R$ 4.290,00 - logo ficou atrás no placar. Aos sete minutos do primeiro tempo, o lateral canhoto Lucas Calo levantou em cobrança de falta e a bola entrou após passar pelos jogadores de linha e o goleiro galiciano, que esperavam o cruzamento.

Porém, o tradicional time de Salvador não se abateu e alcançou o empate em jogada rápida. Aos 12, Davidson recebeu de Brendon, volante formado nas divisões de base do Bahia, e estufou a rede.

No tempo complementar, o Galícia foi para cima e chegou a marcar o segundo gol aos 14 minutos. Porém, o tento foi anulado. Richard Falcão, que empurrou a bola para o fundo da meta, estava impedido.

Quatro minutos depois, a equipe conquistense anotou o gol da vitória. O atacante Alemão foi ao fundo e o zagueiro Ronan fez de peixinho. No finalzinho, Alemão, autor da assistência do gol do Serrano, foi expulso, mas o Galícia não conseguiu aproveitar.

Decepção no Joia

Assim como o Demolidor, o Bahia de Feira também perdeu diante da sua torcida, no Joia da Princesa. O Tremendão saiu na frente, com Edson Di, mas a Juazeirense foi buscar o 2 a 1 com os gols marcados por Deon e Tiago Laranjeira.

