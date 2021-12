Galícia vence e garante vaga na 2ª fase do Baiano

Em jogo de seis pontos e sonhando com o G5 - grupo de times que se classifica para a próxima fase do Campeonato Baiano - Bahia de Feira e Galícia se enfrentaram numa tarde de domingo com tempo nublado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Com o lema 'vencer ou vencer' por conta da situação de meio de tabela para ambos, os jogadores dos dois times colocaram seus corações nas pontas das chuteiras e, com muita determinação e garra, buscaram intensivamente os três pontos.

Porém, nesse duelo de guerreiros, só um poderia sair vencedor: e foi o Galícia, que mesmo como visitante, impôs o placar de 2 a 0 frente ao Tremendão. Os gols foram marcados pelo zagueiro Ramon (contra), aos 38 da etapa final, e o atacante Davidson, aos 45.

O resultado fez com que o Demolidor de Campeões, em seu retorno à elite estadual após 14 anos de ausência, garantisse vaga na segunda fase do Baianão. Em terceiro, o time ainda pode terminar a etapa inicial como líder, o que dá vaga à Copa do Nordeste de 2015. Para isso, basta vencer a Jacuipense e torcer para a Juazeirense não derrotar o Feirense. O segundo posto dá lugar na Copa do Brasil do ano que vem.

Truncado - No primeiro tempo da partida, o jogo foi bastante truncado, com muitas faltas e poucas chances de gol. Em alguns lampejos do atacante Ancelmo, o time visitante conseguiu chegar à frente, mas, sem perigo.

O primeiro e único lance relevante aconteceu apenas aos 44 minutos, quando, após uma falta batida pelo meia Elenilson, o goleiro Rodolfo, do time da casa, fez uma grande defesa.

Na etapa final o jogo foi mais solto e teve maiores emoções. Logo aos sete minutos, a torcida do Bahia de Feira cobrou um pênalti não marcado pelo arbitro Diego Pombo Lopez. No lance, o atacante Bruninho foi derrubado na entrada da área. Foi marcada a falta, mas João Neto cobrou para fora.

Tendo como cérebro da equipe o camisa 10 Elenilson e utilizando o vento a seu favor, o Galícia foi bem mais eficiente em campo. E, com muita sabedoria e um pouco de sorte, obteve o resultado que o coloca na próxima fase.

O público no Joia da Princesa foi de 237 pagantes, que renderam R$ 2.405,00.

