Galícia vence e garante retorno à elite do futebol baiano

A tradicional equipe do Galícia está de volta a primeira divisão do campeonato baiano após 14 anos de ausência.

A vaga foi conquistada na tarde deste sábado, 13, ao vencer por 4 a 1 o Flamengo de Guanambi, no jogo de volta das semifinais da Segundona, disputado no estádio de Pituaçu, em Salvador. Na partida de ida, o Galícia perdeu para o time de Guanambi por 1 a 0.

Fundado por imigrantes espanhóis originários da região da Galícia, o Azulino viveu sua época áurea na década de 40, quando se tornou o primeiro tricampeão baiano, façanha registrada entre 1941 e 1943.

O último título estadual foi conquistado em 1968. Ao todo, o Galícia conquistou 5 títulos estaduais. O primeiro foi em 1938.

A outra vaga para a primeira divisão do baiano em 2014 será decidida no domingo, 14, na partida entre Itabuna e Catuense, às 16 horas, no estádio Luiz Viana Filho, em Itabuna. Na partida de ida, a Catuense venceu por 3 a 0. No jogo de volta, agora a Catuense pode perder por até dois gols de diferença.

Galícia e o vencedor entre Itabuna e Catuense decidirão o título da Segundona.

