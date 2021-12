Galícia tem só uma dúvida para a partida contra o Bahia

O lateral-direito Igor sentiu dores na coxa direita e ficou de fora do treino de quinta, em Pituaçu, onde o técnico Luciano Silva fez o treino coletivo visando o duelo diante do Bahia, neste domingo, 15. Com isso, o atleta é a única dúvida para o confronto. Se não jogar, o substituto será Maxwell.

O comandante não teme o embate com o tricolor. "É um gigante do futebol brasileiro e tem um técnico muito qualificado, que é o Sérgio. Mas, pelo nível da competição, qualquer rival seria difícil. Estamos nos preparando durante toda a semana para enfrentar a tradição do Bahia", disse

