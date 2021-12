Galícia tem início 'demolidor' e lidera o Baianão 2016

Quase ninguém acreditava que o Galícia teria um bom inicio de temporada, mas o time terminou a 2ª rodada como líder geral do Baiano 2016. Mesmo tendo uma pré-temporada bem mais curta que seus adversários, o Azulino surpreendeu venceu suas duas partidas no torneio, sem sofrer gols.

O Galácia contratou seu técnico, Carlos Rabello, e definiu seu elenco já no final de janeiro, e quase não participou do Baiano, devido a exigência das Certidões Negativas de Debito pela Lei do Profut, que renegocia as dívidas dos clubes. A equipe, que não conseguiu as CNDs, foi inscrita devido ao adiamento para 2017 da exigência do documento para participação no torneio.

Entretanto, assim como o 'Demolidor', o herói cego da Marvel Comics, o Azulino vem superando as dificuldades e impressionando em campo. Com a vitória sobre a Jacuipense por 2 a 0, no ultimo domingo, o Galícia assumiu a liderança do Estadual. O primeiro tricampeão baiano vem honrando assim seu apelido de `Demolidor de Campeões`.

"Muito feliz que estamos jogando bem com esse grupo jovem, que vem trabalhando muito para mostrar seu valor", afirmou Dario Rêgo, presidente do clube.

Sobre a surpresa com a liderança, o dirigente disse que sempre apostou no trabalho feito. "Fomos apontados como candidatos a rebaixamento, mas sempre estive confiante com a equipe. Formamos um elenco jovem, com muitos atletas do Extremo Sul do estado", comentou Rêgo.

Reforços

Mesmo contente com as apresentações em campo, o Galícia ainda deve se reforçar para o seguimento deste Campeonato Baiano. "Estamos satisfeitos com nossos atletas, mas ainda devemos anunciar reforços pontuais para compor e aprimorar nosso elenco", ressaltou o presidente do clube. Para esta semana, o Granadeiro já tem um nome para anunciar.

O novo atleta azulino é o volante Léo Mota, que completou 21 anos neste mês, e foi destaque do América-MG na ultima Copa São Paulo. "Mais um jovem atleta para o time", comentou Rego. A expectativa da diretoria é que a regularização de Mota aconteça já nesta semana.

O próximo passo do Galícia visando as quartas de final é contra o Fluminense de Feira, no sábado, no Estádio de Pituaçu. "Nosso objetivo é avançar de fase com a vantagem do empate, para ficarmos mais perto da Copa do Nordeste ou Serie D", comentou Rêgo.

Após um momento difícil, o Granadeiro voltou para a elite do Baiano em 2013, após 14 anos na 2ª Divisão. Devido a essa situação, nunca participou de um Nordestão e seu último torneio nacional foi a Serie C de 1997.

adblock ativo