Galícia precisa de três gols contra o Flu para ir às semi

Surpresa da 1ª fase e dono da 3ª melhor campanha do Estadual - atrás somente da dupla Ba-Vi -, o Galícia vai precisar de um 'milagre' para avançar às semifinais: o Azulino enfrenta neste sábado, 26, o Fluminense de Feira - que se classificou como 6º colocado -, em Pituaçu, às 16h, e precisa vencer por três gols de diferença. No jogo de ida, fora de casa, o Demolidor perdeu por 3 a 0.

O Touro do Sertão confia na sua defesa, a melhor do campeonato, que sofreu apenas quatro gols até agora. O Galícia tem o 3º melhor ataque, com 10 gols em sete jogos. Os ingressos estão à venda no estádio de Pituaçu até o horário do jogo por R$ 60 (inteira).

