Galícia inicia venda de ingressos para decisão na Segundona

Jogo mais importante dos últimos 14 anos da história do Granadeiro, o duelo deste sábado, 13, contra o Flamengo de Guanambí, às 16h, em Pituaçu, já tem ingressos à venda no Parque Santiago, sede do clube, localizado na Avenida Santiago de Compostela, s/n, próximo ao Atakarejo, na região do Detran e do Iguatemi.

A venda, que começou na última quinta-feira, 11, segue hoje, das 8 às 17h, e no sábado, de 8h ao meio-dia. O ingresso custa R$ 20 e crianças até 12 anos não pagam.

Uma vitória simples garante o Galícia na Primeira Divisão em 2014. O Flamengo precisa ao menos empatar para ser promovido à elite.

Domingo, o Itabuna recebe a Catuense pela outra semifinal. No jogo de ida, em Alagoinhas, o Bem-te-vi venceu: 3 a 0.

