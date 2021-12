Galícia estreia com goleada na preliminar

Com dois gols de pênalti de Amauri (aos 17 do 1º tempo e aos 36 do 2º) e um de Minho (aos 29 do 2º), o Galícia estreou no Baianão, na noite de quinta-feira, 11, batendo o Jacobina por 3 a 0, em jogo adiado da 1ª rodada.

Na outra partida da noite, mas pela 2ª rodada, empate entre Flu de Feira e Juazeirense: 0 a 0. Serão três duelos no fim de semana: Feirense x Colo-Colo (sábado), além de Jacobina x Bahia de Feira e Jacuipense x Galícia (domingo).

