Galícia e Jacobina garantem vantagem nas quartas do Baianão

Além do Vitória, vencedor do Ba-Vi na Fonte Nova, os grandes ganhadores da rodada final da 1ª fase do Campeonato Baiano 2016 foram Galícia e Jacobina, que asseguraram seus postos no Top 4 do torneio e irão às quartas de final com a vantagem do empates após os duelos de ida e volta, além de poder jogar a partida decisiva como mandante.

Antes mesmo da bola rolar no domingo, 14, já eram conhecidos os oito times que iriam às finais, assim como os quatro clubes que disputariam o chamado 'Torneio da Morte'. A rodada, entretanto, definiu os confrontos e quem teria vantagem nos duelos de mata-mata.

Jogando fora de casa, em Senhor do Bonfim, o Galícia mostrou recuperação após o 4 a 0 sofrido no meio de semana para o Bahia. Com autoridade, o Granadeiro goleou o Feirense por 4 a 1, com gols de Chiquinho (2), Léo Breno e Mathiel, e garantiu 3ª posição na classificação geral, com 12 pontos e saldo de 4 gols. Nas quartas de final, vai encarar o Fluminense de Feira (7º). João Pedro descontou para os donos da casa, que ficaram com o 10º lugar, e lutarão contra o rebaixamento contra a Jacuipense (11ª).

Já o Jacobina aproveitou a força de sua torcida, e com o estádio José Rocha lotado, bateu o Flamengo de Guanambi por 1 a 0, com um gol de Tony Galego. O Jegue da Chapada fechou a 1ª fase em 4º lugar, e terá a vantagem no duelo de mata-mata com a Juazeirense (5ª). Já o Beija-Flor do Sertão terminou em 7º, e terá uma pedreira pela frente: o Vitória.

No clássico de Feira de Santana, disputado em Pituaçu, em Salvador, por conta da interdição ao Joia da Princesa, Fluminense e Bahia de Feira empataram em 2 a 2, com gols de Guilherme e Eltinho, para o Flu, e Bruninho e Zé Garay para o Tremendão. O resultado foi ruim para os dois times, que terminaram a fase na parte de baixo da tabela e não terão vantagem nas finais. Em 8º, o Bahia de Feira terá a dura missão de encarar o Bahia.

Na reestreia do estádio Lomantão no Baiano, o Vitória da Conquista goleou o Colo Colo por 4 a 1. Diego Aragão (2), Tatu e Kléber fizeram os gols do time da casa. Elieze descontou. Com o triunfo, seu primeiro no Estadual, o Bode garantiu a 9ª posição e a vantagem nos confrontos com o próprio Colo Colo no 'Torneio da Morte'.

Por fim, em Riachão do Jacuípe, a Jacuipense fechou a 1ª fase sem triunfos, na vice-lanterna, e perdeu para a Juazeirense por 2 a 0, com gols Wanderson e Nem.

Cartões definem lanterna

Uma curiosidade na classificação final da 1ª fase foi a igualdade de Jacuipense e Colo Colo nos principais critérios de desempate (2 pontos, saldo de -8, e 6 gols marcados). Assim, de acordo com o regulamento do Baianão, a lanterna da competição acabou definida pelo número de cartões vermelhos no campeonato. Vantagem para a Jacuipense, que não teve um jogador expulso sequer no torneio. O Colo Colo teve dois.

