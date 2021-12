Galícia e Jacobina empatam e Serrano ganha do Feirense

Jacobina e Galícia estrearam no Baianão, neste domingo, 1º, com um empate sem gols em uma rodada dupla diante de 900 pessoas no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Serrano e Feirense fizeram o jogo de fundo.

Na primeira partida do dia, as duas equipes não criaram muitas oportunidades de gol e o resultado acabou sendo justo. De volta ao Campeonato Baiano após 20 anos, a equipe da Chapada Diamantina trazia como principal atração o técnico Andrade, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, mesmo ano que foi eleito melhor técnico pela CBF.

No próximo sábado, 31, o Jacobina tenta, diante de uma pedreira, sua primeira vitória neste seu retorno à competição. O adversário será o Bahia, em Pituaçu. Já o Galícia recebe o Vitória da Conquista, domingo, no mesmo estádio.

No segundo jogo do dia, enfim, os gols saíram. O Serrano surpreendeu o Feirense, dono da casa, vencendo por 2 a 0. O primeiro gol da partida foi do atacante Amaral, a um minuto do segundo tempo.

Seis minutos depois, o zagueiro Ronan marcou o segundo gol, fechando o placar para os visitantes.

O Serrano voltará a campo no domingo, às 16h, contra o Vitória, em seu estádio, o Lomanto Júnior.

Pausa para o Nordestão

Antes de encarar o rubro-negro de Salvador, a equipe do interior do estado terá um compromisso pela Copa do Nordeste. Na quinta-feira, recebe o América-RN, às 19h.

Com o resultado de neste domingo, o Serrano largou na liderança geral do Baianão, empatado em todos os critérios com o Vitória da Conquista.

A Juazeirense, por sua vez, também tem três pontos, mas como sua vitória, ante a Jacuipense, foi por 2 a 1, ocupa a 3ª colocação no geral.

