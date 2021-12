Galícia e Flamengo-BA lideram a Segundona do baiano

O Galícia venceu o Ipitanga por 1 a 0 e chegou à liderança do Grupo 1 da segunda divisão do Campeonato Baiano. O gol decisivo da partida, disputada no último sábado, 4, no Estádio de Pituaçu, foi marcado aos 21 minutos da primeira etapa pelo zagueiro Anderson, que marcou seu segundo tento na segundona. O resultado manteve o Galícia como a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. No final da partida, o Ipitanga pressionou a equipe em busca do empate, mas o placar não se alterou.

Ainda no sábado, o Flamengo de Guanambi venceu o Colo-Colo também por 1 a 0, com gol do zagueiro Felipe Borges, que marcou seu terceiro tento na competição. Com o resultado, o Flamengo manteve a liderança do Grupo 2 da segundona, com sete pontos.

Outros jogos - No domingo, 5, o Camaçari venceu a Catuense, fora de casa, no Estádio Antonio Carneiro (Carneirão), por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória no Grupo 1 da segunda divisão do Campeonato Baiano. Os donos da casa abriram o placar com o lateral Índio, aos 24 do primeiro tempo. O Camaçari virou a partida em apenas quatro minutos no segundo tempo. O volante Fausto (ex-Bahia) e o lateral Maicon marcaram para os visitantes aos 33 e aos 37. O Camaçari está em 3º e a Catuense, em 4º no Grupo 1.

Pelo grupo 2, o Astro conquistou sua primeira vitória no Grupo 2 da segunda divisão do Campeonato Baiano. Jogando em casa, no Estádio Municipal Mariano Santana, a equipe venceu de virada o Jequié por 2 a 1 com tentos marcados pelo goleiro Márcio Greick, de pênalti, e pelo atacante Marcelo. O Jequié abriu o placar com o atacante Paulão, que marcou seu terceiro gol na competição. O resultado deixou o Astro na quarta colocação, com três pontos, e manteve o Jequié em segundo, com quatro.

Classificação da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, após os jogos da terceira rodada:

Grupo 1



1º Galícia - 6 pontos, 2 jogos.

2º Ypiranga - 4 pontos, 2 jogos.

3º Catuense - 3 pontos, 3 jogos, saldo -1.

4º Camaçari - 3 pontos, 2 jogos, saldo -2.

5º Ipitanga - 1 ponto, 3 jogos.

Grupo 2

1º Flamengo de Guanambi - 7 pontos, 3 jogos.

2º Jequié - 4 pontos, 3 jogos.

3º Itabuna - 3 pontos, 2 jogos, saldo +1.

4º Astro - 3 pontos, 2 jogos, saldo -1.

5º Colo-Colo - 0 ponto.

