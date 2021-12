Galícia e Atlético de Alagoinhas largam na frente na Segundona

Na rodada de abertura da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, Galícia e Atlético de Alagoinhas triunfaram diante do Colo Colo e PCF-Cajazeiras, respectivamente, no último final de semana, e começaram com vitórias fora de casa a luta para o retorno à elite do Estadual.

No sábado, 10, em Pituaçu, o Carcará bateu o PFC-Cajazeiras por 3 a 2, na abertura da competição. Já no domingo, 11, o Granadeiro viajou a Ilhéus e venceu o Colo Colo por 1 a 0. No fechamento da rodada, Teixeira de Freitas e Conquista empataram em 0 a 0.

Na próxima rodada, prevista para o próximo sábado, 17, o Galícia enfrenta o Teixeira de Freitas, em Pituaçu, o Atlético joga contra o Colo Colo, em Alagoinhas, e Conquista recebe o PFC-Cajazeiras, no Lomanto Júnior.

