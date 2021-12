Galícia derrota Catuense e sonha com vaga na semifinal

O Galícia segue na luta pela segunda vaga no Grupo 2, o mesmo do Vitória. Em partida realizada na tarde deste domingo, 16, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, o Demolidor de Campeões não tomou conhecimento da Catuense e venceu por 3 a 0.

Os gols foram marcados por Davidson, Jéfferson Baiano e Brendon. Com o resultado, o Galícia chegou aos 11 pontos na tabela, um a menos do que o Vitória da Conquista, que perdeu para o Bahia.

Para se classificar, o azulino precisa vencer a Juazeirense no próximo domingo, 23, no Estádio Adauto Moraes, e torcer para que o Bode não vença o Serrano no mesmo dia.

