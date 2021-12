Galícia contrata atacante Éder como reforço para o Baianão

O Galícia anunciou mais um reforço para a continuação do Campeonato Baiano: o atacante Éder, de 26 anos, revelado pelo Atlético de Alagoinhas, que disputou o Estadual do ano passado pelo Feirense.



O ataque galiciano, em duas rodadas, só marcou um gol. A equipe ocupa a lanterna do Grupo 1, após perder do Vitória da Conquista e empatar com o Jacobina.



Seu próximo desafio é no domingo, 22, em Feira de Santana, contra o time de pior campanha deste início de competição, o Feirense, que perdeu suas duas partidas e não marcou nenhum gol.

