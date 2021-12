Galícia bate Catuense e conquista o título da Segundona

Com gols de Diego Higino e Alemão, o Galícia, que podia perder até por um gol de diferença, bateu no último sábado, 27, a Catuense por 2 a 0 em Pituaçu e sagrou-se campeão da Segundona do Baiano.

Seu último título havia sido pelo mesmo torneio, em 1988. As duas equipes jogarão na elite do campeonato estadual no ano que vem.



