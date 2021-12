Galícia aposta na experiência para conquistar título

Vinte e cinco anos depois, enfim o Galícia está perto de obter um título. O último foi em 1988: o de campeão baiano da segunda divisão.

Neste sábado, 27, mira obter taça igual. A final da segundona de 2013, contra a Catuense, é em Pituaçu, às 17h. Os granadeiros podem perder por até um gol de diferença que levam o título.

Um momento para marcar o renascimento de um clube cujo nome está na história do Estado. O Galícia foi o primeiro tricampeão baiano: 1941-43. No total, levantou cinco Estaduais. Houve também os campeonatos de 1937 e 1968.

Repousando sobre tal tradição, nada melhor do que contar com uma dupla que tem história para compartilhar. Em comum, o treinador e o jogador mais conhecido do Galícia têm aprendizados vindos de quem possui larga 'expertise' em conquistar campeonatos.

Em 2006, o técnico Sérgio Veloso fez estágio com Muricy Ramalho, campeão da Libertadores de 2011 e quatro vezes vencedor do Brasileirão. Já o lateral-direito Carlos Alberto teve como mestre o meia Alex, capitão e craque do Cruzeiro campeão brasileiro de 2003.

Comprometidos

"Aquele Cruzeiro de 2003 foi meu primeiro time profissional, mas não joguei, pois, na minha posição, havia Maurinho e Maicon. Mas foi uma bela experiência. Lá, aprendi as qualidades dos campeões: humildade e comprometimento. O time todo era humilde, trabalhador e me ensinava isso", lembra.

"Alex era quem mais conversava comigo. Tento passar sua seriedade a meus colegas. Foi com esse comprometimento que chegamos à final. E hoje é a chance de entrar para a história do Galícia", emenda o lateral, que jogou em times como Atlético-PR, Bahia e Vitória.

O curioso é que, ao chegar ao Galícia e conhecer Sérgio Veloso, há dois meses, Carlos Alberto viu que eles tinham o mesmo ensinamento para passar.

"Minha vida mudou quando fui para São Paulo. Assumi o Votoraty em 2005 e, no ano seguinte, fiz estágio de um mês no São Paulo. Com Muricy, aprendi as duas palavras que nos tornam vencedores: trabalho e comprometimento. Ele as repetia todo dia e foi com elas que ajudei a formar este time", diz o técnico, que se tornou especialista em ganhar a segunda divisão estadual.

Foram cinco títulos. O primeiro em 2004, com o Ipitanga. O quinto, em 2012, com o Botafogo. Hoje, tem tudo para festejar o sétimo com o Galícia.

