Gabriel Paulista é ameaçado de morte na Inglaterra

O zagueiro Gabriel Paulista, revelado nas divisões de base do Vitória e atual jogador do Arsenal, recebeu ameaça de morte no Twitter por um torcedor do seu clube.

O motivo da intimidação foi uma jogada do brasileiro sobre o colega e meia do Arsenal, Jack Wilshere, que resultou em uma fratura na tíbia do atleta inglês. O jogador pode desfalcar a equipe por até oito semanas.

"Obrigado por arruinar a carreira do garoto e arruinar o meu sonho pelo título. Juro por Deus que se te vejo, te mato", disse o torcedor através de perfil no Twitter.

