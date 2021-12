Gabriel Medina tenta se aproximar da ponta no Circuito Mundial de Surfe

Gabriel Medina vai entrar no mar nesta quarta-feira, a partir das 2h30 (horário de Brasília), quando está marcada a primeira chamada para a etapa de Jeffreys Bay do surfe, para tentar assumir a liderança do Circuito Mundial. O garoto de Maresias está na segunda posição, com 24.000 pontos, contra 32.500 do líder Matt Wilkinson.

Para assumir a ponta, Medina precisa vencer a etapa e torcer para o australiano cair precocemente no evento na África do Sul. Mesmo que não assuma a liderança, o brasileiro vai tentar diminuir a vantagem do rival, pois faltam ainda mais seis etapas para o fim do campeonato, incluindo esta de Jeffreys Bay.

Medina vem embalado pela vitória em Fiji e espera manter o ritmo para conquistar o bicampeonato mundial. "Essa vitória foi muito importante e me deu bastante confiança para o resto do ano. Estou muito feliz e agora é hora de treinar, focar. Estou confiante, tem boas etapas vindo por aí e vamos com tudo para Jeffreys. Ouvi bastante a frase 'O campeão voltou'. Sempre falam isso quando venço. É muito legal, serve de inspiração e é, ao mesmo tempo, um pouco de cobrança. Faz parte", disse.

Serão dez brasileiros na etapa da África do Sul, a sexta do ano. Além de Medina, estarão na disputa Italo Ferreira, Adriano de Souza, Caio Ibelli, Wiggolly Dantas, Filipe Toledo, Miguel Pupo, Jadson André, Alejo Muniz e Alex Ribeiro. Entre as estrelas, todos os melhores do mundo estão confirmados, inclusive o australiano Mick Fanning, que no ano passado foi atacado por um tubarão nesta mesma etapa.

