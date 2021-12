Gabriel Medina inicia preparação para etapa do Havaí

O surfista Gabriel Medina começou nesta segunda-feira, 10, um trabalho específico para a disputa da etapa de Pipeline, no Havaí, a última do Circuito Mundial de Surfe de 2014. As atividades com o preparador físico Allan Menache vão durar pelo menos uma semana e estão sendo feitas na casa do atleta, na praia de Maresias, em São Sebastião (SP).

O objetivo é fortalecer o core, conjunto de 29 pares de músculos que suportam e estabilizam a bacia, pélvis e abdômen. "É um trabalho mais físico porque é uma onda de tubo e ele precisa ficar estável na prancha, ou seja, não cair. Se isso ocorrer, ele pode completar a onda e alcançar notas excelentes", explicou Charles Saldanha, pai e técnico do atleta.

Essa preparação já foi feita anteriormente para duas etapas, em Fiji e no Taiti, onde o brasileiro ficou na primeira posição. Os exercícios são feitos na perna e na linha de cintura, a fim de garantir que o garoto consiga permanecer em cima da prancha nos fortes tubos de Pipeline.

"Ele chegou bem em todos as etapas em que correu. Nas de Fiji e Taiti, ele venceu com esse trabalho específico e isso nos traz otimismo quanto ao resultado que poderemos alcançar no Havaí, pois será a mesma preparação", concluiu Charles.

