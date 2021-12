Gabriel Medina: 'Está difícil de controlar a adrenalina'

Aos 20 anos, o jovem surfista Gabriel Medina pode escrever seu nome na história do surfe mundial em 2014. O paulista, de São Sebastião, é o atual líder do ranking do Circuito Mundial de Surfe (WCT) e, se tudo der certo, pode ser o primeiro brasileiro na história a vencer na elite do esporte. Medina soma, até agora, após nove etapas, 51.350 pontos. É o único que venceu três: Austrália, Fiji, Tahiti, as duas últimas onde nenhum brasileiro ainda tinha conquistado um título. A lenda norte-americana Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, é o segundo, com 44.850. Desde a última quinta-feira, ambos surfistas 'rasgam' as ondas da praia de Hossegor, em Landes, na França. A janela da competição vai até o próximo sábado. Antes mesmo de 'cair' no mar francês, Medina concedeu entrevista exclusiva ao ESPORTE CLUBE. Por e-mail, falou, dentre outros assuntos, sobre as expectativas quanto as chances de ser campeão do WCT, a relação com o ícone do surfe, Kelly Slater e, principalmente, como faz para manter os pés no chão no atual momento.

Você chegou à antepenúltima etapa (em Landes-FRA) do Mundial liderando o ranking. Como é para você este momento? Afinal, diante de grandes conquistas, as responsabilidades, por sua vez, também aumentam, não é ?

Cara é demais, momento único, estou muito feliz . Mas independentemente do desfecho, já estou feliz e, sinceramente, não sinto essa responsabilidade. O que tiver que ser, será. É claro que bate a angústia, não tem jeito. Está difícil de controlar a adrenalina neste momento.

Já pensou no fato de que você pode se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão do WCT? Se 'sim', como se sente?

Claro!! Pô, sonho com isso direto, quase todo dia. Seria o máximo.

O que significou para você ter vencido na 7ª etapa (Teahupoo, no Taiti) o Kelly Slater - tido como o maior surfista de todos os tempos? Vocês são amigos? Como é a relação com ele?

Em Teahupoo, foi algo fora do normal. Minha relação com ele é boa, nos damos bem. Somos colegas de trocar ideias. No último encontro, ficamos um período bacana juntos em Nova York, num evento da ASP (Associação de surfistas profissionais, em português). Foi bom pra estreitar (a relação).

Como você encarou o fato de o próprio Slater ter escrito no Twitter dele que "o Medina é hoje, o surfista mais perigoso do mudo"?

Sinceramente, não me vejo assim. Acho que ainda tenho que evoluir muito . Mas vindo dele, acho que estou no caminho certo.

E o que falar sobre toda repercussão de seu desempenho, sobre o qual surfistas (dentre eles, o ex-campeão Mick Fanning) elogiam e cravam que, em 2014, o título do circuito mundial será seu...

Não quero criar mais expectativas, pois há muitos pontos em disputa ainda. (Depois do torneio na França, ainda há duas etapas: Moche Rip Curl Pro nos dias 12 a 23 de outubro em Portugal e o Billabong Pipe Masters de 8 a 20 de dezembro no Havaí).

Li uma entrevista sua, publicada no site Globoesporte.com, na qual lhe questionavam sobre a atuação das "mariasparafinas". Como é o convívio com elas? Quais as táticas que usam para se aproximar?

(risos) Várias. É aquela coisa, a gente vive na praia e sempre tem mulher, principalmente, nos campeonatos. Durante as etapas, procuro ficar distante. Mas, nas folgas, acho que até me saio bem. Eu tento viajar sempre com a minha família. Sempre estou levando eles, porque me deixam mais concentrados e me ajudam a manter o foco.

Nesta mesma entrevista, você falou que, no ano passado, frequentava muitas baladas e que, este ano, não mais. O que aconteceu para ter essa mudança de atitude?

Além dos conselhos do Charles (padrasto) e da minha família, acho que amadureci mais e estou mais focado, realmente. Vou fazer o possível para ser campeão.

Soube que o Charles lhe orienta bastante. Conte-nos mais sobre isso e a importância dele na sua vida, na carreira...

Charles é meu técnico , meu pai, meu amigo ... Meus dois braços. Quer que eu diga mais algo?!!!

Você acabou de falar de sua família. Apesar de disputar vários torneios em diferentes países mundo à fora, sua mãe (Simone), seu tio (Jaime), seu padastro, sempre que podem, acompanham-o. Qual a importância de ter uma família tão unida?

Isso é muito importante, porque como viajo muito, sinto bastante falta de todos e sempre quando tem um brecha, eles estão comigo. Hoje, a gestão da minha carreira é feita por eles e não tem coisa melhor que ter quem você ama por perto, próximo... São essenciais na minha carreira, sem dúvidas.

Outrora, a imagem que muitas pessoas tinham de um surfista era a de: "uma pessoa que não queria nada com a vida, alienado, vagabundo...". Você já foi alvo de algum tipo de preconceito deste tipo? E, se 'sim', como foi?

Não. Meus pais sempre surfaram e sempre trabalharam... Então, nunca tive esse preconceito. Isso (o estereótipo) foi no passado, bem distante. Hoje, não tem mais espaço para essas coisas.

Na sua breve e meteórica carreira, já sofreu algum tipo de preconceito vindo de outros atletas? Se 'sim', como ocorreu exatamente?

Talvez, mas nada relevante, que me marcasse muito.

E os estudos? Como conciliar com as competições?

No começo foi difícil, porque tinha que viajar e ficar semanas fora de casa. Mas depois que a coisa ficou séria, minha mãe (Simone) pediu autorização na escola e os professores me enviavam os conteúdos para eu estudar durante as viagens. Quando voltava, fazia as provas que tinha perdido. Assim consegui terminar os ensinos fundamental e médio. Ainda pretendo fazer uma faculdade de Educação física.

No Brasil, os esportes olímpicos, querendo ou não, estão em segundo plano, ofuscados pelo futebol, por exemplo. Para você, de que forma um possível título mundial no WCT pode mudar este cenário?

Acho que mudaria muito. Sem dúvidas, acho que teríamos mais investimentos nos campeonatos nacionais e teríamos mais praticantes... Seria bom!

As manobras que você faz no surfe lembram bastante as realizadas no skate. Você pratica também este esporte? Se 'sim', de que forma isso ajuda?

Pratico, sim, e acho que isso ajuda. O tipo de competição que participo no surfe é de manobra e tem algumas cujo os nomes são os mesmos do skate. Então, um é muito ligado ao outro. E quando tenho um tempo livre, eu ando, sim, apesar de que no skate minha base é com o pé esquerdo na frente e no surfe ao contrário. Mas um ajuda ao outro, sim. Também gosto de jogar bola. Eu jogava bola quando era pequeno, mas me apaixonei mesmo pelo surfe. Ainda jogo futebol, mas só para brincar. Gosto de acompanhar o esporte, sou torcedor do Corinthians e até conheço alguns jogadores.

Em 2013, a surfista Maya Gabeira sofreu um grave acidente numa onda gigante em Nazaré, Portugal. Por sorte, 'só' fraturou o tornozelo. Você já imaginou um dia surfar ondas gigantes também?

Não é o meu estilo. A modalidade que ela pratica é muito sinistra (risos). Quando eu vi a cena, minha reação foi de espanto.

Você chegou a surfar em Itacaré. Conte-nos um pouco sobre isso. Qual sua relação com a Bahia?

Sim, e foi demais. Na Bahia tem altos picos. É show! Lugar alto astral demais. As pessoas têm uma energia especial.

Muitas pessoas imaginam que o surfista precisa apenas de uma prancha, protetor solar e pronto. Desconhece, por exemplo, toda preparação que há por trás do esporte. Conte-nos como é a sua preparação...

É verdade. Hoje tenho uma equipe por trás. Tenho médico, nutricionista, preparador físico, técnico, assessor de imprensa... Uma estrutura completa.

Por fim, quais são as projeções para as próximas etapas?

Espero que sejam as melhores possíveis.

