Gabriel Medina enfrentará ondas de no mínimo 4,5 metros

Gabriel Medina poderá enfrentar ondas de até seis metros na luta para se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial no surfe. De acordo com a Associação dos Surfistas Profissionais (ASP), a previsão é que a praia de Pipeline, no Havaí, palco da última etapa do circuito mundial (WCT), abrigue ondas entre 4,5 e 6,7 metros na quarta-feira, 10, dia previsto para o brasileiro estrear na etapa do torneio.

Nesta terça, 9, quando serão realizadas a triagem com surfistas locais, as ondas devem variar entre 3,6 e 4,5 metros. A partir de quarta, a altura mínima será de 4,5 metros. O site Solspot, especializado em previsões de onda, mostra que nenhuma onda dessa altura foi registrada em Pipenine no último mês - a maior onda desse período atingiu 3,6 metros de altura.

"Ondas de seis metros são bem grandes mesmo", comentou Sérgio Gadelha, juiz brasileiro da ASP. "Estou na expectativa para saber o que vai acontecer, até mesmo para ver se a organização colocará baterias na água. Muitas vezes, acontece de as ondas estarem grandes, mas o mar não ficar em boas condições para o surfe. Se os surfistas entrarem na água, certamente teremos um espetáculo, um show. Em um mar como este, fica muito difícil um surfista conseguir dar aéreos. Com certeza, veremos muito tubos. E com isso terão de conquistar os árbitros", acrescentou.

Segundo Gadelha, ondas de seis metros não são comuns no litoral brasileiro. Um dos lugares com maiores ondas é Fernando de Noronha, onde elas atingem até quatro metros.

Principal favorito ao título mundial, Gabriel Medina terá como adversários na primeira fase em Pipeline o australiano Dion Atkinson e mais um havaiano que sairá da fase classificatória desta terça.

O jovem de 20 anos é o atual líder do ranking mundial, seguido pelo australiano Mick Fanning - principal concorrente ao título e tricampeão mundial - e o norte-americano Kelly Slater, detentor de 11 troféus. O brasileiro só depende de si para ser campeão, e se chegar à final, já conquista o título inédito.

