Os surfistas brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira garantiram, nesta quarta-feira, 11, vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, durante a terceira fase da última etapa do circuito mundial de surfe, em Pipeline, no Havaí.

Os dois lideram o ranking mundial e disputavam com outro brasileiro, Filipe Toledo, quarto no ranking, as vagas olímpicas, já que o Brasil só pode classificar, no máximo, dois atletas homens.

Como Toledo foi eliminado nesta terça, na terceira fase da competição, ele não conseguirá mais alcançar Medina, o segundo no ranking, ou Ferreira, que lidera o mundial.

Vitor Abdala | Agência Brasil Gabriel Medina e Ítalo Ferreira se classificam para Tóquio 2020

Ítalo Ferreira ganhou sua bateria e passou para as oitavas-de-final e pode conquistar seu primeiro título mundial.

Já Medina, que ainda não disputou sua bateria, precisa avançar também para conquistar seu terceiro título mundial.

