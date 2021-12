Gabriel Medina é homenageado com camisa do Timão

O surfista Gabriel Medina, corintiano declarado, recebeu de seu clube do coração um kit com a camisa do time e alguns produtos licenciados do Corinthians. De acordo com nota publicada no site oficial do Timão, a intenção do presente é "incentivá-lo na busca pelo título" do Circuito Mundial de surfe. O paulista de 20 anos só depende de si para se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe, em dezembro.

