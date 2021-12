Gabriel Jesus testa positivo para o coronavirus

O atacante da Seleção Brasileira e do Manchester City, Gabriel Jesus, testou positivo para o coronavírus, de acordo com comunicado divulgado pelo clube inglês nesta sexta-feira, 25. Ainda de acordo com o anúncio, o lateral inglês Kyle Walker e outros dois membros do clube também estão infectados.

“Todos no clube desejam aos nossos colegas uma rápida recuperação durante o período de Natal, antes de seu retorno ao trabalho, treinamento e competição”, disse a equipe inglesa no comunicado.

Com o isolamento, Jesus pode perder até quatro partidas pelo Manchester City, incluindo a semifinal da Copa da Liga contra o rival Manchester United.

