Gabriel Jesus se vê em momento de afirmação na seleção brasileira

Gabriel Jesus pretende aproveitar a Copa América para se afirmar de vez na seleção. Apesar de ainda ser jovem, o atacante de 22 anos já viveu o céu e o inferno com a camisa brasileira. Foi o artilheiro da equipe nas Eliminatórias, mas na Rússia se tornou o primeiro centroavante titular do Brasil a não marcar nenhum gol em Copas do Mundo. Agora, ele quer mostrar que pode ser de novo um jogador decisivo.

O atacante do Manchester City está prestes a completar três anos na seleção principal. É convocado por Tite desde a primeira vez que o técnico comandou a equipe, em setembro de 2016. Na estreia de Tite, e também do atacante, Gabriel Jesus fez dois gols e sofreu o pênalti convertido por Neymar na vitória de 3 a 0 sobre o Equador. Dali em diante, viveu período de alta. Até chegar a Copa.

Antes titular absoluto, hoje Gabriel Jesus disputa posição com Firmino, que pulou na frente na briga pelo comando de ataque. Mas ele tem um trunfo: treina com a seleção desde o primeiro dia de preparação para a Copa América na Granja Comary, enquanto Firmino só irá se apresentar na semana que vem - disputa neste sábado a final da Liga dos Campeões pelo Liverpool. Além disso, Firmino está sem atuar desde 1.º de maio, por causa de uma contusão, enquanto Gabriel Jesus vem numa condição física melhor.

Para além do tradicional discurso do "importante é ajudar os companheiros", o atacante tem uma meta bem definida: fazer gols. "É meio que obrigação do atacante fazer gol. Não adianta só dar assistência ou ajudar com a bola ou sem a bola", afirma. "Eu tenho isso em mente desde quando comecei a jogar de centroavante em 2016, com o Cuca, no Palmeiras."

EVOLUÇÃO - O atacante diz que evoluiu, "como jogador, mas principalmente como pessoa". O insucesso na Copa do Mundo abalou Gabriel Jesus, que chegou a dizer após a derrota para a Bélgica, nas quartas de final, que lhe "tiraram um pedaço". O sorriso farto que sempre lhe foi característico se mantém, mas é visto na Granja Comary com menor intensidade do que era no ano passado.

A Copa América será a segunda competição que Jesus irá disputar pela seleção no País. "Eu tive a experiência da Olimpíada, e sei como foi difícil. É sempre difícil", diz o jogador, medalhista de ouro nos Jogos do Rio, em 2016.

Ele espera contar com o apoio da torcida, apesar da desconfiança. "Copa América é totalmente diferente, mas o clima tem que ser o mesmo. A torcida vai fazer uma festa e irá nos apoiar novamente."

Na Copa América, Gabriel Jesus vai continuar vestindo a camisa 9. Ele demonstra estar ansioso. "Temos que jogar como a gente sempre jogou, com vontade", diz. Assegurando que vem "com a cabeça mais tranquila" em relação à Copa, o atacante repete o seu desejo. "Eu quero fazer gol."

