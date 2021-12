Gabriel Jesus admite surpresa com boa estreia no Manchester City

Sensação do Manchester City nesta segunda metade da temporada europeia, o atacante Gabriel Jesus não esconde a surpresa com o bom rendimento em suas primeiras partidas com a camisa do time inglês. Em entrevista ao site do clube, o ex-jogador do Palmeiras admite que não esperava pelos resultados.

O atacante de 19 anos soma três gols em quatro partidas disputadas. Dois deles - um nos acréscimos - foram marcados no último jogo e foram decisivos para a vitória do City sobre Swansea, em rodada do Campeonato Inglês, no fim de semana.

"Estou muito surpreso, embora eu esteja trabalhando bastante todos os dias, com o apoio de todo mundo, para que isso pudesse acontecer", declarou Gabriel Jesus, que vem conquistando torcida e imprensa de Manchester.

O brasileiro também disse estar satisfeito com sua rápida adaptação ao novo clube. "Estou muito feliz. A cada dia sinto que estou me adaptando muito bem, com a ajuda de todos dentro do clube", afirmou.

Gabriel Jesus valorizou o apoio que vem recebendo dos companheiros do City. "Os jogadores vêm me ajudando bastante todos os dias e isso me deixa feliz, e ainda mais feliz pelo bom início que estou fazendo com a camisa do City", disse o brasileiro.

