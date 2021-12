Gabriel é relacionado pela primeira vez e pode estrear pela Inter na quarta

Uma das contratações mais badaladas da Itália na última janela para transferências, o brasileiro Gabriel pode finalmente fazer sua estreia pela Inter de Milão nesta quarta-feira, 21. Pela primeira vez, o jogador de 19 anos figurou na lista de relacionados do técnico Frank De Boer e pode encarar o Empoli fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

Gabriel acompanhou das tribunas a vitória no clássico sobre a Juventus no último domingo. Sua estreia é cercada de expectativa pelos torcedores de Milão e pela imprensa italiana, até pela alta quantia investida pela Inter, que desembolsou quase R$ 91 milhões para tirá-lo do Santos.

Contratado no meio do ano, o jogador teve o início de sua preparação com a Inter atrasado por causa da disputa da Olimpíada do Rio, na qual ajudou a seleção brasileira a conquistar a medalha de ouro. Depois disso, Gabriel ainda se apresentou ao técnico Tite para duas partidas das Eliminatórias antes de finalmente chegar ao clube de Milão.

Por isso, somente no último sábado Gabriel iniciou os treinamentos ao lado dos novos companheiros. E na segunda, já impressionou ao marcar um golaço. Em uma atividade com campo reduzido, recebeu bom lançamento do goleiro e acertou um lindo chute de primeira, sem deixar a bola cair.

Pela falta de ritmo e pela boa exibição da Inter diante da Juventus, a tendência é que Gabriel comece no banco nesta quarta. Além dele, De Boer relacionou outros dois jogadores brasileiros para o confronto: o zagueiro Miranda e o volante Felipe Melo.

adblock ativo