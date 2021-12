Gabigol ignora Witzel após governador se ajoelhar

Durante a comemoração da delegação do Flamengo neste sábado, 21, após a conquista do seu segundo título da Taça Libertadores da América, em Lima, no Peru, um momento chamou atenção e quase passou despercebido. Um dos destaques da partida e autor dos dois gols que deram o triunfo ao Urubu, Gabigol, ignorou o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) após o gestor se ajoelhar no gramado em frente ao atleta.

Por meio de sua conta no Instagram, o Deputado Federal Marcelo Freixo (PSOL) aproveitou para alfinetar seu opositor e postou o exato momento do ocorrido. "Gabigol sai andando ao ver Witzel ajoelhado no gramado. Artilheiro da noite! Terceiro gol do Gabigol", escreveu o político e professor.

Após a repercussão negativa, o governador do Rio de Janeiro postou uma foto em seu Twitter ao lado do atacante e herói da conquista. "Chegou a hora de comemorar com a torcida no Rio. @Gabigol, o nome do jogo! @Flamengo, bicampeão da Libertadores", postou o gestor carioca.

Chegou a hora de comemorar com a torcida no Rio. @Gabigol, o nome do jogo! @Flamengo, bicampeão da Libertadores. pic.twitter.com/GsrTCuZUGN — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) 24 de novembro de 2019

Com os tentos marcados, Gabriel Barbosa seguiu na artilharia do brasil. Atualmente, o atacante possui 40 gols em 55 jogos disputados, ostentando as artilharias do Brasileirão (22) e da Libertadores (9).

