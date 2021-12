Futuro presidente da CBF deve R$ 19 mil de IPTU de mansão

O futuro presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi inscrito na Dívida Ativa do Município do Guarujá, por conta de uma débito de IPTU. De acordo com o site UOL, Del Nero deixou de pagar R$ 19.154,98 em impostos de uma mansão em um condomínio de luxo. O imóvel é no mesmo local onde o atacante Neymar tem uma casa.

A prefeitura da cidade iniciou o processo de execução judicial da dívida. Assessoria de Del Nero disse que ele desconhece o débito e que iria acionar seus advogados para analisar o caso.

adblock ativo