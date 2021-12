Futsal feminino garante 15ª medalha da Bahia no JUBs

O futsal feminino da Bahia conquistou a medalha de bronze no domingo, 27, e fechou em grande estilo a participação do estado nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Em partida disputada no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, as atletas da FTC Bahia disputaram a medalha jogando contra a FMN, do Amazonas e venceram por 1 a 0.

As finais do futsal, marcaram o fim da última fase da JUBs. A 67ª edição da competição sediada na Bahia aconteceu durante sete dias. Quase 2.500 atletas dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal estiveram no estado para a disputa de 13 modalidades esportivas.

Com um bom desempenho, a Bahia conquistou 15 medalhas nessa etapa final dos JUBs, sendo duas de ouro (judô e natação), duas de prata (karatê) e 11 medalhas de bronze (karatê, judô, futebol eletrônio/Fifa e futsal feminino). O resultado deste ano é 400% superior ao ano passado, quando a delegação baiana conquistou apenas três medalhas de bronze.

adblock ativo