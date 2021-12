Futsal feminino baiano conquista título inédito na etapa Nordeste de Jogos Escolares

O time de futsal feminino da Bahia conquistou nesta terça-feira, 24, um título inédito na etapa Nordeste de Jogos Escolares da Juventude 2019, disputada em Natal, Rio Grande do Norte. As jogadoras do Colégio Integral, de Salvador, venceram por 3 a 0 a equipe de Alagoas, vencendo o torneio na categoria de 12 a 14 anos.

Com gols da camisa 10, Maria Santos, a equipe comandada pelo técnico Marcones Ribeiro se classificou para a fase nacional do torneio, que é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A etapa nacional está prevista para o mês de novembro (entre 15 e 30), com sede em Blumenau, Santa Catarina.

“Buscamos muito a classificação para o nacional, mas a campanha foi ainda melhor. Acreditamos e conseguimos esse título. Elas estão de parabéns pela dedicação e foco. Enfrentamos uma equipe muito forte e conseguimos essa medalha de ouro”, destacou o técnico.

Para a disputa nacional, além da equipe de futsal, viajam também os atletas classificados em 10 modalidades individuais, entre elas vôlei de praia e atletismo. Também em novembro, uma delegação de atletas paralímpicos participará dos jogos das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo.

