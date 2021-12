Futsal: Brasil perde título para Argentina no último minuto

A Seleção Brasileira de Futsal perdeu para o títula da III Copa das Nações para a Argentina neste domingo, 30. A derrota foi cravada com um gol no último minuto de jogo. A partida estava empatada em 2 a 2, o que dava o título para o Brasil, quando Basile aproveitou uma sobra na área e chutou forte, tirando o goleiro Rennan do lance. Restando poucos segundos, o Brasil não conseguiu reagir ceder o campeonato para os hermanos.

O Brasil, que estava invicto até então, começou o jogo, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, em Minas Gerais, na frente. Em uma bela jogada, Joãozinho, que tinha acabado de entrar em quadra, ganhou velocidade e cruzou para Sinoê, que marcou.

Mandando em quadra, o Brasil ampliou o placar aos 9 minutos do jogo com um gol de Genaro. A equipe treinada por Ney Pereira ainda perdeu uma chance de marcar pela terceira vez com Jonathan, mas ele chutou para fora.

NO segundo tempo, os argentinos voltaram pressionando e conseguiram marcar o primeiro gol aos 13 minutos com Francini, que arriscou de fora. Um minuto depois, Stazzone acertou chute cruzado e surpreendeu Rennan.

Joãozinho ainda tentou balançar a rede, mas a bola bateu na trave e Sinoê não conseguiu aproveitar o rebote. Os torcedores apoiavam a equipe brasileira e parecia que a seleção ia levantar a taça até que Basile fez a jogada final e garantiu o título para a Argentina por 3 a 2.

