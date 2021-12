Futebol: mercado de ilusão

Badalação e salários astronômicos, embora associados ao futebol, nem de longe representam a realidade dos jogadores brasileiros. Em levantamento feito pela CBF e divulgado pela Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais), existem 22.811 atletas com contratos registrados no país. Apenas 691 (3%) têm ganhos mensais superiores a R$ 15.760 (20 salários mínimos). Já 11.711 (51%) recebem somente R$ 788 (um salário mínimo) (veja infográfico abaixo).



E o pior: boa parte desses mais de 11 mil atletas, na prática, ganham menos de um salário mínimo por mês, ao se fazer a média anual. A questão é que eles assinam contrato só por quatro ou cinco meses, tempo em que a maioria dos clubes permanece em competições durante o ano.



Osni Lopes, ex­atacante da dupla Ba-Vi anos 70 e 80, hoje presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia, filiado à Fenapaf, comenta: "No segundo semestre, somando as Séries A, B e C, são apenas 60 clubes com calendário completo. Na Série D, são 48, mas a maioria é eliminada no decorrer do campeonato. As Copas Governador que ocorrem no segundo semestre são insignificantes e duram dois meses. Como cada elenco possui cerca de 30 atletas, você tem uns 2 mil jogadores empregados o ano inteiro. Então, há mais de 20 mil sem essa estabilidade".



Osni completa: "Também é comum um clube dispensar um jogador antes do fim do contrato ou não pagar salários. Geralmente, recorremos judicialmente junto com o atleta. Às vezes, ele recebe. Em outras, faz acordo para receber só uma parcela da dívida".



Rinaldo Martorelli, presidente da Fenapaf e do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, aponta que, por vezes, o calote vem acompanhado de coação aos jogadores.



Num caso grave, ocorrido há dois meses, atletas do Vilhena, vice-campeão rondoniano, denunciaram à Fenapaf que estavam sendo ameaçados de morte após desentendimentos com o presidente do clube, Carlos Dalanhol, que vinha sendo cobrado pelos quatro meses de salários atrasados. "Usamos os recursos financeiros da Fenapaf para resgatar 12 jogadores de lá, pagando segurança para eles e passagens para São Paulo", conta Martorelli.



"A situação estava em tal ponto que o presidente monitorava nossos passos. Sabia as ruas em que passávamos e os restaurante em que comíamos. Ela falava que não iria pagar a ninguém", relata o volante Rai, que teve relativo sucesso na Portuguesa entre 2005 e 2009 e agora está à procura de um novo clube.



"É uma carreira com sérias limitações. Por isso, um atleta prefere jogar num time de quinta categoria e se aventurar pela Europa, Ásia ou África do que viver uma vida miserável no Brasil", avalia a psicóloga e jornalista Kátia Rúbio.

adblock ativo