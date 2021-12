Futebol Masculino: Acompanhe ao vivo Brasil X Bélgica na disputa pelo bronze

2° TEMPO:

48 Fim de jogo. Brasil garante bronze com 3 a zero na Bélgica

47 Jô recebe adiantado e é só administrar e chutar para o fundo do gol belga. Brasil 3 x 0 Bélgica

45 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Jô

44 Thiago Silva leva cartão amarelo

44 Brasil vai garantindo bronze

43 Ronaldinho tenta ataque, mas perde a bola

43 Haroun chuta forte para o gol brasileiro, Renan defende

42 Ramires puxa contra-ataque, é derrubado, mas Anderson ainda chuta. A bola bate em zaga belga

40 Ronaldinho arranca contra-ataque, lança para Marcelo, mas ele está impedido. Juiz dá cartão amarelo porque ele chutou depois de árbitro marca impedimento

39 Mulemo tenta ataque pela lateral, mas Rafinha tira

38 Rafinha recua bola perigosa para Renan. belga pressiona

37 Bélgica ataca, belga chuta com ângulo para o gol, mas Renan pega

35 Brasil arma contra-ataque perigoso, mas não consegue passar pela defesa belga

34 Rafinha recebe a bola adiantado, ele tenta tabela com Diego, perde a bola. Tem chance de recuperar, mas não consegue e permite contra-ataque perigoso

33 Marcelo perde chance de terceiro gol. Ronaldinho lança para ele de frente para o gol, mas ele chuta a bola bo goleiro

32 Ronaldinho cai, antes de lançar a bola para Diego.

30 Belga chuta forte para o gol, mas a bola sai pela linha de fundo

28 Ronaldinho puxa ataque, lança para Diego, mas ele atrasado não chega na bola. Diego pressiona goleira, que sai do gol. A bola sobre para Ronaldinho, que tenta de qualquer jeito

27 Bélgica ataca, Brasil defende. Zaga brasileira erra passe e belga chuta para o gol

24 Breno cai, está sentindo. Dunga substitui Breno por Thiago Silva. Breno sai do campo de maca

24 Diego perde a bola, belga ataca, mas Breno protege a bola

22 Bélgica cresce no jogo e pressiona Brasil

21 Bélgica ataca, mas zaga brasileira tira

19 Brasil ataca, mas em dividida de bola, Alex Silva perde a bola

17 Belga derruba Breno e árbitro marca falta

16 Belga ataca, chuta para gol brasileiro, mas sem perigo

14 Bélgica aumenta a pressão no segundo tempo

13 Substitução na Bélgica sai mirallas e martens, entra muleno borre

10 Diego arranca contra-ataque, lança para Ronaldinho, mas belga rouba a bola

09 Na cobrança de falta, Ronaldinho chuta para o gol, mas goleira pega

08 Brasil tenta cruzar, mas Marcelo é derrubado

07 Passe de bola errado, permite contra-ataque belga. Mas zaga brasileira tira

06 Bélgica toca bola

05 Anderson puxa contra-ataque, mas fica na marcação belga

04 Belga erra e Jô arma ataque rápido, mas fica sem ângulo para chutar

03 Bélgica ataca, mas em passe errado, Anderson fica com a bola

01 Ronaldinho avança pela lateral, passa para Marcelo, que cruz para Diego. Ele chuta forte, mas a bola bate na trave

00 Bélgica começa segundo tempo atacando, mas Ronaldinho vai buscar a bola

00 Começa o segundo tempo Brasil 2 x 0 Bélgica





1° TEMPO:

46 Fim do primeiro tempo. Brasil 2 x 0 Bélgica. Esse resultado garante bronze para o Brasil

44 Marcelo lança para Diego, que passa para Ronaldinho. A bola sobra para Jô, que chuta para o gol. Brasil 2 x 0 Bélgica

44 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL de Jô

41 Bélgica chega com perigo, mas zaga brasileira tira

40 Em contra-ataque rápido, Bélgica chega com perigo. Belga chuta forte, mas Breno salva o Brasil

37 Bélgica chega com velocidade, Martens chuta, mas a bola sai

36 Erro brasileiro permite ataque belga. Breno faz marcação dura e juiz marca falta

35 Ronaldinho tenta atacar, mas é segurado por belga.

33 Bélgica tem chance de empatar o jogo. Belga chega pela lateral, Rafinha tenta corta e não consegue. Atacante cruza, mas belga não consegue chegar e a bola passa na frente do gol brasileiro

31 Ronaldinho vai buscar a bola, lança rápido para Jô, sozinha na área belga. Mas zaga belga corta

30 Bélgica tenta contra-ataque, atacante belga cruza com perigo, mas a bola sai por cima do gol brasileiro

28 Rafinha arma ataque, Diego lança para Jô, mas ele não consegue chegar na bola.

26 Jô toca para Rafinha que lança para Diego, que bate de primeira sem chance para goleira belga. Brasil 1 x 0 Bélgica

26 Diego faz GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL do Brasil

25 Em contra-ataque, Ronaldinho é derrubado na área e pede pênalti. Árbitro dá cartão amarelo para Ronaldinho

24 Bélgica chega com velocidade no contra-ataque, mas Rafinha tira

23 Na cobrança, Ronaldinho lança a bola para a área belga,mas Alex não pega bem na bola

23 Brasil arma contra-ataque, mas Ronaldinho é derrubado. Juiz marca falta

22 Zaga brasileira falha e permite contra-ataque belga, mas árbitro marca impedimento

20 Rafinha passa para Diego, que segura muito a bola e quando passa, lança errado e Bélgica fica com a bola

18 Rafinha divide a bola no alto com belga e na queda cai sobre o braço. Ele sente, mas se recupera

18 Ronaldinho lança da esquerda para direita para Rafinha, ele passa para Jô, que devolve, mas Bélgica corta

15 Bélgica chega com velocidade, mas Ramires corta chute a gol

14 Rafinha cruz para Jô sozinha na pequena área, mas a bola sai forte. Ele ainda tenta malabarismo para pegar a bola, mas não consegue

13 Brasil arma ataque, Ronaldinho lança para Anderson, que cruza para Marcelo, mas a bola sai forte e ele não consegue chegar

12 Ronaldinho lança para Ramires, na pequena área, mas brasileira está impedido

09 Bélgica chega com perigo pela lateral. Breno tenta roubar a bola do jogador belga, mas não consegue. Atacante belga chega perto do gol, mas depois de zaga brasileira brigar com a bola consegue tirar e arma contra-ataque

09 Escanteio para o Brasil. Ronaldinho cobra, Jô subiu, mas não consegue mandar para o fundo do gol belga

06 Brasil tem mais domínio de bola, mas quando erra permite contra-ataque veloz dos belgas

05 Passe entre Marcelo e Ronaldinho sobre para Anderson, que lança para Jô. Ele apara a bola no peito e Ronaldinho chuta de bicicleta para o gol. Árbitro marca impedimento

04 Bélgica arma contra-ataque rápido pela lateral, atacante belga chuta de longe, mas a bola sai fechada na mão de Renan

03 Marcelo e Ronaldinho tabelam na lateral. Ronaldinho lança para ataque brasileiro na pequena área, mas a bola sai forte

02 Ramires passa para Diego, que lança para Jô, mas a bola sai forte. Em ataque, a bola sobra para Anderson, que chuta forte para o gol

01 Falha do Brasil permite primeiro ataque dos belgas. Renan defende

00 Brasil toca bola

00 Começa o jogo Brasil x Bélgica na disputa pelo bronze

Execução do Hino Nacional Brasileiro

Em instantes, Brasil e Bélgica na disputa pelo bronze.

