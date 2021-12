Futebol feminino terá primeira edição da Copa Loreta Valadares

O futebol feminino da Bahia receberá a primeira edição da Copa Loreta Valadares. A competição, ainda sem data definida, contará com a participação de 20 equipes de Salvador e municípios da Região Metropolitana.

A intenção da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) é tornar o apoio e o fomento ao futebol feminino um programa regular. “Os times de futebol feminino estão presentes em vários municípios da Bahia e nos bairros de Salvador, contudo a falta de visibilidade e de investimento colabora para esse cenário de precariedade. É preciso combater à discriminação de gênero no ambiente esportivo, especialmente no futebol.”, destacou a deputada estadual Olívia Santana.

Loreta Valadares

Feminista e ativista política que lutou contra a ditadura militar instalada em 1964, Loreta Valadares nasceu em Porto Alegre/RS, mas se mudou com a família para Salvador quando tinha seis anos. Na ditadura, foi presa política e exilada, retornando ao Brasil em 1980, momento em que se tornou professora de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, cargo ocupado até sua aposentadoria.

Loreta faleceu em 2004, após uma árdua luta de séria cardiopatia adquirida em decorrência da tortura sofrida à época do regime militar. Mas como legado de sua trajetória de 61 anos de existência, deixou uma importante contribuição ao movimento de mulheres e de luta para a conquista e garantia dos direitos humanos no país.

